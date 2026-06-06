女子プロレス「スターダム」６日の仙台大会で、林下詩美（２７）が上谷沙弥（２９）へ２０日代々木大会での対戦を呼びかけた。５月２３日にマリーゴールドを退団した詩美は同２６日の後楽園大会で古巣に電撃登場し、フリーとしての出戻り参戦が決まった。この日は羽南、飯田沙耶、浜辺纏と組んで、極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）」の刀羅ナツコ＆小波＆琉悪夏＆稲葉あずさと激突した。詩美はチームメンバーの好連係から琉