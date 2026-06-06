カーリング日本選手権（７日開幕、横浜ＢＵＮＴＡＩ）の男女スキップ合同会見が６日に神奈川・横浜市内で行われ、ミラノ・コルティナ五輪に出場したフォルティウスの吉村紗也香（３４）が試合への意気込みを語った。五輪では１０チーム中８位と厳しい結果に。大舞台を経験した吉村は「自分たちの最大限の力が発揮できなくて、悔しい結果に終わってしまった」と素直な胸中を明かした。それでもチームは再び前を向いている。「