阪神・森下翔太外野手（２５）が６日の楽天戦（甲子園）で受けた退場処分について真鍋球審が説明を行った。５回二死一塁、カウント１―２から空振り三振に倒れた森下は、真鍋球審に向かって言葉を発した。その後マイクを持った球審から退場がアナウンスされ、そのままベンチを引き上げた。真鍋球審は「ベンチに下がって、ベンチの仲間でのやり取り。三振後に始まったこと」と、打席の中での問題ではなかったとした。また一度