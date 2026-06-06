山陽オートは７日、開幕する。初日１２Ｒは「２０２６スーパースターガールズトライアル第３戦山陽ステージ」が行われる。三宅真央（２９＝山陽）は前検の練習を終え「エンジン自体は悪くない」と悲観の色はない。５月１４日の山陽ミッドナイトで優出３着。ハンデが最重ハンデの２０メートル前に重化して今節が４節目となる。近況２節では８走中５走で車券に絡んでいる。「以前、２０メートル前になった時は全くダメだったけ