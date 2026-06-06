¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/06¡Û¡Ú²­Æì¸©½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖHY¡×ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMrs. GREEN APPLE presents¡ØCEREMONY¡Ù¡×¤¬º£Ç¯¤â6·î10Æü¡¦11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ê@K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¡Ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë²þ¤á¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHY¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ò¥Ã¥È¶ÊÈäÏª¤Ç²ñ¾ì¤òÏÉÄÏ¤ß¢¡Mrs. GREEN APPLE