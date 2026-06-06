SANUKIBEERMEETING クラフトビールを飲み比べるイベントが6日、高松市で開かれました。丸亀町グリーンで開かれている「SANUKIBEERMEETING」です。 クラフトビールのおいしさを知ってもらおうと、丸亀町グリーンと香川県でビールを製造している「オーロイブルーイング」が企画しました。3回目の2026年は、香川をはじめ北海道や東京などから15社が出店しています。