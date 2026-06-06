元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜（３８）が、イタリアのシチリア島を訪れた様子をアップした。６日に自身のインスタグラムを更新し「ＨｅｌｌｏｆｒｏｍＳｉｃｉｌｙ」と投稿。オシャレな街並みで撮影した写真を複数枚アップした。キャミソール型のワンピースでリゾート感満点。コメント欄には「いい女」「歳とらないなあ、ほんとかわいい」「スタイルがいい」「爆裂可愛すぎて滅！」とあこがれ