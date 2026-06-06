乃木坂４６の元メンバーで女優の井上小百合が、乃木坂時代の同期で元メンバーの能條愛未の披露宴に出席する様子を披露した。井上は６日にインスタグラムを更新。「とっても素敵な披露宴でした。あみ、おめでとう〜〜〜〜！！！！！」とつづり、能條と歌舞伎役者・中村橋之助の披露宴に出席した様子などをアップ。「ずっと苦楽を共にしてきた大切な人たちとお祝いできてすごく尊かったです小百合」と記し、充実した時間をふり