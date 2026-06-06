◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島７―４オリックス（６日・マツダスタジアム）オリックスが広島に敗れ、引き分けを挟んで今季２度目となる最長の４連敗を喫した。ビジターでの５連敗も今季２度目。首位・西武とは今季最大の４ゲーム差となり、岸田護監督は「野手陣は本当に最後まで粘ってよく頑張ってくれたけど、なかなか抑えることができなかった」と唇をかんだ。先発・田嶋は４回５失点で２敗目。８回には入山が２点