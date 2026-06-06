いよいよ3週間後となりました。本日みたいな快晴ですと良いですね！暑いけど。6月27日・28日に横浜赤レンガパークにて開催される、ひろゆき総合プロデュース『UP-T presents HERO SONIC 2026』の会場マップが公開された。ステージは全部で3箇所あり、しかもステージではなく”スレッド”表記になっている。ライブの感想を熱く語り合って盛り上がって欲しいという事だろうか。メインステージが『ファーストスレッド』、サブステージ