◇IBF世界フライ級タイトルマッチ王者・矢吹正道＜12回戦＞挑戦者レネ・カリスト （2026年6月6日愛知県国際展示場）リング上に、円熟の王者がいた。矢吹正道にとって、2度目の防衛戦。難敵のレネ・カリストを3―0の判定で破り、地元の声援に応えた。長いキャリアの中で、全く異質の「ストレス」も強いられた一戦だった。4月7日に世界戦が発表され、5月に入って提携してきた「LUSH」社の資金難が発覚。5月23、24日に予定