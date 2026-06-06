歌手の中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。「大好き」だという大物シンガー・ソングライターについて語った。番組では中森が選んだ昭和歌謡曲のトップ3を発表した。1曲目に選ばれたのは安全地帯の「じれったい」だった。中森は「好きなんです」と言い、「安全地帯は全部好きなんですけれどね、（ボーカルの）玉置（浩二）さん自身がもう大好きなので、