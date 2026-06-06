国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に日本が推薦している「飛鳥・藤原の宮都（きゅうと）」（奈良県橿原市、桜井市、明日香村）について、ユネスコの諮問機関「国際記念物遺跡会議」（イコモス）が「登録」を勧告した。文化庁が６日発表した。「飛鳥・藤原」は、飛鳥時代（６世紀末〜８世紀初め）に、日本で初めて中央集権体制が成立した過程を示す遺跡群。政治や儀式の場で後代にも影響を与えた飛鳥宮跡や藤