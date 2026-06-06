お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が6日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身の月収を明かしたところ「もっと受け取るべきだ」という声が多数寄せられたと報告した。西野は4日にSNSを更新すると「僕の月の収入は200万円です。15年、もうずっとですね。ここは上げないって決めたんですよ。自分が5億稼ごうが、10億稼ごうが、月200万円なんですよ」と告白し、話題となっていた。この件について「『もっと受け取る