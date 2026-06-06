今年３月の大相撲春場所を最後に、現役を引退した元幕内剣翔の安彦剣太郎さん（３４）が６日、都内で今年１月に入籍した現役客室乗務員の祐華さんと結婚披露宴および断髪式を行った。大銀杏での和装姿で祐華さんと入場した元剣翔。乾杯、ケーキ入刀の後は、会場内で断髪式を行った。整髪後はお色直しを兼ねて再登場する、異色の披露宴となった。断髪式では霧島と琴桜の両大関、翔猿や大栄翔、祐華さんらにはさみを入れられた