モータースポーツの最高峰F1™のモナコグランプリが開幕。フェラーリのルイス・ハミルトン選手がフリー走行で速さを見せました。風光明媚な海沿いの街、モンテカルロの市街地コースを駆け抜ける、伝統の一戦「モナコグランプリ」。フェラーリのハミルトン選手が軽快な走りを披露しました。フリー走行の2回目では、コースが狭くミスが許されない中、トップタイムをマーク。モナコ3度の優勝を誇るハミルトン選手が、今シーズン