2026年5月20日、日本テトラパックが推進する"リセッ豆乳プロジェクト"の一環として「リセッ豆乳食堂」の試食会が開催されました。今回は、登壇者である、今大人気の料理家・長谷川あかりさんにインタビュー。"たんぱく質との心地よい付き合い方"をテーマに、現代社会を生きる大人たちが今すぐに、そして無理なく試せるアレコレを探っていくことに。学生時代の学びから得た考えやハッと驚く料理の実践まで、人生がもっと豊かになる