全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病「ALS＝筋萎縮性側索硬化症」への理解を深めてもらおうと6日、愛知県長久手市のモリコロパークでイベントが開かれました。体育館のフロアに寝転がる参加者たち。体が動かない状態を5分間体験することで、ALSの患者の気持ちなどを知ってもらう取り組みです。このイベントは、6月21日の「世界ALSデー」に合わせて2015年から始まり、6日はALS患者をはじめ家族や支援者らが参加し