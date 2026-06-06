ニューヨーク・ニックスのカール・アンソニー・タウンズは、6月4日（現地時間3日、日付は以下同）に行われた「NBAファイナル2026」第1戦で、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマをフィールドゴール成功率18.2パーセント（2／11）に抑え、6日の第2戦でも好守を見せた。 それに、213センチ112キロのビッグマンは、シリーズ初戦で18得点12リバ