Little Glee Monsterが、オリジナルアルバム『BREATH』を9月にリリース。また、10月からの全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”』の開催も発表となった。 （関連：ペンタトニックス、観る者の度肝を抜いた圧倒的な“声の力”Little Glee Monsterとも共演した3年ぶりのジャパンツアー） 本アルバムの詳細は、随時発表となる。全国ツアーは、10月3日の東京