日本酒が生まれる原点を体感してもらおうと、赤磐市にある酒蔵の水田で酒米「雄町」の田植体験が行われました。かつて幻の酒米と呼ばれた雄町を復活させた老舗メーカーの取り組みです。 【写真を見る】「日本酒の原点を体感」老舗酒蔵で幻の酒米『雄町』の田植え体験 【岡山】 昔ながらの手作業で 約40年前から続いている、酒米「雄町」の田植祭です。自社の水田で米を作り、酒の醸造までを一貫して行う老舗の酒蔵