Little Glee Monsterが9月にオリジナルアルバム『BREATH』をリリースすること、10月から全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”』を開催することを発表した。 ■ホールツアーは10月から全国15都市16公演で実施 オリジナルアルバム『BREATH』の詳細は随時発表される予定。 また、全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BRE