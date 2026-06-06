◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が7回無失点10奪三振の好投。メジャー移籍後最高の投球に手応えを語りました。この試合はマイク・トラウト選手から2つの三振を奪うなど、自己最多の10奪三振をマーク。打線の援護がなく今季4勝目は逃すも、自己最長タイの7回まで投げてエンゼルス打線をわずか2安打に封じました。この日の好投には「オフから続けてきたことと、シー