気象庁は、6日夕方、「鹿児島県（奄美地方除く）では、7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある」と発表しました。 ＜画像を見る＞雨・風シミュレーション これから8日（月）午前まで ▼九州南部地方の雨・風シミュレーション▼九州南部地方の概況や雨の予想など▼沖縄本島地方と先島諸島の概況や雨の予想など▼四国地方のの概況や雨の予想など▼6日（土）の雨