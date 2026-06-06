「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（６日、宮島）初戦は６着で気落ちしていた高憧四季（２６）＝大阪・１２４期・Ａ１＝だが、そこからは１、２、２着と好走し、得点率を６・７５まで押し上げた。仕上がりに関しては「足はかなりいいと思います。伸びは少しいいくらいだけど、回り足と回ってからのつながりがいい」と笑顔満開。予選最終日は２走９点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で計算した場合）となるが、「もう