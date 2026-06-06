女子七種競技100メートル障害で力走する田中友梨（左）と大玉華鈴＝ヒマラヤスタジアム岐阜愛知・名古屋アジア大会代表選考を兼ねた陸上の日本選手権混成競技第1日は6日、ヒマラヤスタジアム岐阜で行われ、女子七種競技は前回大会覇者の田中友梨（スズキ）が前半4種目を終え、3391点でトップに立った。大玉華鈴（日体大SMG）が3368点で2位。男子十種競技は横内秀太（四国学院ク）が前半5種目を終えて3936点で首位。2022年大