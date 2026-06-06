新潟県見附市今町地区と長岡市中之島地区の間を流れる刈谷田川の堤防で行われた「大凧合戦」でたこを揚げる人たち＝6日午後新潟県見附市今町地区と長岡市中之島地区の間を流れる刈谷田川の堤防で6日、畳8枚分の大だこを揚げ、糸を絡ませて両岸から引っ張り合う伝統行事「見附今町・長岡中之島大凧合戦」が始まった。8日まで。たこは六角形で縦4.3m、横3.3m。武者などさまざまな絵柄がある。風が弱いときは堤防内であらかじめ糸