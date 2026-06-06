沖縄県出身の男性5人組バンド「ORANGERANGE」が6日、東京都新宿区歌舞伎町の野外広場でサプライズライブを行った。東急歌舞伎町タワー前の広場で、晴天の空の下で弾ける太陽のような明るいパフォーマンス。居合わせた約3000人を熱狂させた。日も傾きはじめ、体に当たる風が少し冷たくなった午後5時。歌舞伎町に沖縄民謡の入場曲に乗せてバンド名を一夜限りの「BLUEGERANGE」に変えた5人が登場。30分のステージで「イケない