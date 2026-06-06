「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（６日、宮島）３日目４Ｒを４カドまくりで制した菊地孝平（４７）＝静岡・８２期・Ａ１＝だが、レース後はすぐにペラ調整に直行。「伸びの感触はなくはないけど、出足は甘い。伸びもすごく伸びるわけじゃないし、今から出足を求めてみます」と上積みを狙っていた。予選最終日は２走９点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）の勝負駆け。「最近は自分のリズムが良くない