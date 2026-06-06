アメリカ・ロサンゼルスで生成AIによる作品に特化した世界初の美術館が今月開館するのを前に、報道陣に公開されました。記者「この現実ではあり得ないカラフルな植物たち、これ全てAIが作り出したものなんです」今月20日、ロサンゼルスに開館する「DATALAND」。「人と機械の創造性の融合」をテーマに、生成AIが生み出した作品に特化した世界初の「AI美術館」で、オープンを前に報道陣に公開されました。館内には5つのギャラリーが