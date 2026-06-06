ソファに座って穏やかな時間を楽しんでいるかのように見えた猫たち。しかし、突然１匹の猫がもう一方に猫パンチを繰り出したそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「何故に・・・^^;」「小さく猫サイレンが鳴ってますね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ソファでくつろぐ２匹の猫→『平和な光景』かと思いきや……突然の『急展開』】 穏やかな時間 YouTubeア