猫さんが箱の中に入った後に取った行動とは…？同居猫もキョトンとする猫さんの奇行から目が離せません。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で12万表示を突破。いいね数も4400件を超えるなど、大きな注目を集めています。 【動画：長方形の箱の中に『入っていったネコ』→次の瞬間…ロケット打ち上げのような光景】 猫さんロケット、発射します！ Xアカウント「みぬ太郎とみぬ次郎」に登場したのは、ミヌエットの