蒸し暑い季節に気になるのが、パンツスタイルのムレ感。そんなときにおすすめなのが、接触冷感素材を使用したスカートです。今回は、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場している、接触冷感機能付きのスカートをピックアップしました。ぜひワードローブに取り入れて、夏の装いを快適にアップデートしてみてください。 立体フレアが映える上品シルエ