先に言っておきます。これは、鳥の“サギ”の話です。犯罪の詐欺（サギ）のことだと思われたら、「このお話自体がサギやないか！」と言われかねませんので……。あるとき、情報が入りました。なんと、サギが集団で木の上にいまして、かなり大きな声で「グァァァァァ！」という鳴き声や、クチバシを鳴らす音でしょうか「コンコンコンコン！」と木づちをたたいているような音、時には、「ギャァァァ！」という野太い悲鳴のような