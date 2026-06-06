ショーン・レヴィ監督が映画「スター・ウォーズ/スターファイター」(2027年5月公開予定)の制作において、主演のライアン・ゴズリングが「真のパートナー」となっていると称賛した。伝説的存在の同SFシリーズを手掛けるプレッシャーに対処するうえで、ライアンとの創作上でのパートナーシップがとても助けになったと語っている。 【写真】「ストレンジャ