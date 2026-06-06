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香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日、バスケットボール男女の1回戦、2回戦が行われました。結果は以下の通り。 ■男子〈1回戦〉観音寺一 87-62 大手前高松観音寺総合 63-42 志度高松 76-22 小豆島中央英明 56-47 寒川〈2回戦〉多度津 79-64 高松西高瀬 113-41 蓬莱香川高専高松 49-44 高松一津田 99-27 坂出一坂出 85-41 坂出商丸亀城西 88-38 香川誠陵琴平 86-53 善通寺一尽誠学園 121-4