香川真司が森保ジャパンへの期待を話したセレッソ大阪は6月6日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフ第2戦でFC東京と対戦し、3-1で勝利した。2戦合計5-3で百年構想リーグの3位を確定させた。試合後にMF香川真司が「オランダ戦でいいスタートを切れるように、応援したいなと思います」と森保ジャパンにエールを送った。香川は5試合ぶりにスタメン出場を果たし、後半22分までプレー。先制ゴールの起点になるなど、中盤で存在感