吉田麻也がキャンプ3日目から再合流日本代表DF吉田麻也が現地時間6月5日、メキシコ・モンテレイで行われている北中米ワールドカップ（W杯）事前キャンプに合流した。吉田はサポートプレーヤーとして今大会に同行。急遽の再招集で、自宅には2日しか滞在できないほどドタバタ合流だった。5月31日の壮行試合・アイスランド戦では花道で送り出されたばかり。37歳の前キャプテンが再び森保ジャパンに“加わった”3つの理由を紐解く。