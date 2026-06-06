大相撲の荒汐部屋の福島合宿が６日、福島市相撲場で最終日を迎えた。福島市出身の幕下・丹治（荒汐）は、相撲を取る稽古で汗を流し、稽古後は地元の子どもたちに胸を出して交流した。同相撲場は小さい頃から稽古を重ねてきた思い出深い場所で、「ここでずっと稽古をしてきた。ホームであり、僕の相撲の原点」と感慨深げに話した。地元のファンが見守る中での稽古に「地元の生の声を聞けるので、頑張ろうという気持ちになる」と