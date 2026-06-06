４日、スマート歩行支援ロボットを体験する来場者。（上海＝新華社記者／唐斯蒅）【新華社上海6月6日】中国上海市の上海新国際博覧センターで6日までの3日間、介護・福祉関連の見本市「2026上海国際福祉機器展」が開かれた。22の国と地域から日本企業40社余りを含む約680社が出展し、6万平方メートルの展示スペースで製品やサービスをPRした。会場では従来の介護関連製品に加え、スマート介護、シニア向けライフスタイル