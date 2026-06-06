タイ警察の施設で取材に応じるタッチャイ副長官（右から2人目）＝6日、バンコク（共同）【バンコク共同】タイ警察のタッチャイ副長官は6日、詐欺組織の運営に関与した疑いがある日本人の男（39）を拘束したと明らかにした。カンボジア北西部ポイペトの拠点で特殊詐欺に関与したとして愛知県警が日本人29人を昨年8月に逮捕した事件で、タイから遠隔で統括役を担っていた疑いがある。日本で逮捕状が出ており、近く強制送還する。