5人組バンド、ORANGE RANGEが6日、東京・東急歌舞伎町タワー前で、ゲリラライブ「BLUEGE RANGE KICK OFF 26 Supported by DAZN」を開催した。歌舞伎町タワー前の特設会場には3000人がつめかけた。ライブでは、「2006 FIFAワールドカップ」NHK中継テーマソングとして日本中を熱狂させた「チャンピオーネ」、昨年リバイバルヒットを記録した「イケナイ太陽」など全5曲を歌唱。また、DAZNサッカーアンセムソングとして話題の新曲「100