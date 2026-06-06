わんこと男の子が仲良くおままごと！微笑ましい光景ですが、あることに気が付いたママは…！？想定外なわんこの企みが爆笑を呼び、投稿には「バレたか！」「可愛いぃぃ」「ガン見(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『小さな男の子と犬が一緒に遊んでいる』と思ったら…？想定外だった『まさかの企み』】 男の子とわんこが一緒におままごと♪ TikTokアカウント「lleeaa_0327」に投稿されたのは