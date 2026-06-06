初めてのお散歩にビビりすぎて、「予想外の行動と表情」を見せてくれたワンコが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で7万4000回再生を突破し、「可愛すぎる！」「本当に愛おしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：ビビりな赤ちゃん犬の初散歩→地面に降ろそうとすると…怯えすぎて見せた『まさかの行動と表情』】 ビビりすぎて、すぐさま避難！ TikTokアカウント「user4532155335742」