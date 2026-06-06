特集は村上市出身スノーボードハーフパイプの平野歩夢選手です。ことし2月のミラノ・コルティナオリンピックで大けがをしながらも7位入賞を果たしました。ことし4月には兄弟3人でイベントに参加した平野選手。その復帰劇を追ったドキュメンタリーが上映され、知られざる舞台裏を語りました。ことし2月……4度目の冬のオリンピックの舞台に立った、村上市出身の平野歩夢選手27歳。2か所の骨折など大けがを