石川県による「のと里山海道」の4車線化工事で、最後の未着工となっていた上棚矢駄ICと徳田大津JCTの区間が6日起工し、工事が始まりました。石川県志賀町で開かれた起工式には、石川県の山野之義知事ら、およそ100人が出席し、工事の安全を祈願しました。のと里山海道では、2013年の全線無料化により交通量が増え、速度低下や渋滞が発生したことから、石川県が4車線化の工事を進めてきました。上棚矢駄ICから徳田大津JCTまでの10.4