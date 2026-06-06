◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ千葉０―３巨人３軍（６日・秋津）巨人の育成・千葉隆広投手が先発し、７回７９球１安打無失点、８奪三振と好投した。初回、２回と３者凡退。３回は先頭に二塁打を許したが、後続を断った。その後は完全投球で相手打線を手玉に取った。旭川明成から２３年育成６位で入団した高卒３年目左腕。「今までは球数が多くなってしまっていたので、今日は課題だった球数も少なくできたし、カウント有利