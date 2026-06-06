サッカードイツ1部リーグの名門クラブ「ドルトムント」のコーチが6日、石川県羽咋市でサッカースクールを開きました。羽咋市の能登青少年交流の家には、ドイツの名門クラブ「ボルシア・ドルトムント」のアカデミーコーチ3人が訪れました。能登半島地震で被災した子どもたちに笑顔を届ける催しで、医療テクノロジー事業などを展開する東京のSCOグループが、地域貢献活動の一環として初めて開きました。6日は、能登地域のサッカーチ