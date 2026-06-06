◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（６日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が「２番・三塁」で先発出場し、ジャンプ一番の好守でチームを救った。０―０の３回無死一塁でロッテ・山口のライナーが三塁線をおそう。あらかじめ深めに守備位置をとっていた浦田は体を投げ出し、ジャンピングキャッチで好捕した。抜ければ長打性の当たりをファインプレーでつかみ、チームを救った。二塁、三塁、遊撃と内野３ポジ