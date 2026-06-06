◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（６日・東京ドーム）６日のプロ野球で唯一ナイター開催となった巨人−ロッテ戦で、試合序盤に主役級の注目を集めた人物がいた。両軍の選手ではなく、三振の時の「卍」ポーズが人気の敷田球審。爽やかなブルーの審判員ウェアに、真っ白なフルフェースのヘルメットを着用していたのだ。ＮＰＢでも屈指の有名な審判員の“ど派手”な装備に、ＳＮＳには「敷田球審のマスクが白